176 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 176 kişiye müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranların olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek acı olayların önüne geçtiği belirtildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından görevlilerin de aralarında olduğu 200 cankurtaranın, insanların rahatça denize girebilmeleri için Kocaeli sahillerinde nöbet tuttuğu dile getirilen açıklamada, "Kalabalık sahillerde can kayıplarının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle sürekli denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyıya yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, geride kalan hafta içerisinde 10 sahil bölgesinde 176 boğulma vakasına müdahale edildiği bilgisine yer verilerek, cankurtaranlar tarafından Cebeci'de 74, Kumcağız'da 61, Miço Koyu'nda 8, Sarısu'da 8, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 5, Karamürsel'de 14 ve Bayramoğlu plajında 3 kişinin kurtarıldığı, sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise bin 357 kişiye ulaştığı kaydedildi.