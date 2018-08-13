Şenliğin üçüncü gününde Afak Meydanlı ve Melih Kahveci konserleriyle eğlenen vatandaşlar, horonlarla coştular. Şenlikte tulum, kemençe, akordion bir araya geldi. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Ahbaza topluluğunun yer aldığı şenlik renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğin son gününde ise çocuklar, şişme oyun grupları ve palyaçoların etkinlikleriyle hoşça vakit geçirirken, büyükler Afak Meydanlı ve Melih Kahveci’nin seslendirdiği hareketli parçalarla eğlendiler. Konser öncesinde vatandaşlar etkinlik alanında horon teptiler. Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenlikte yöresel ürünler de sergilendi.
Bugün 12:14 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:15 TSİ )
2. Kafkas Şenlikleri sona erdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde gerçekleştirdiği 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri sona erdi.
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Bugün 12:14 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz