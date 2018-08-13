2. Kafkas Şenlikleri sona erdi

Şenliğin üçüncü gününde Afak Meydanlı ve Melih Kahveci konserleriyle eğlenen vatandaşlar, horonlarla coştular. Şenlikte tulum, kemençe, akordion bir araya geldi. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Ahbaza topluluğunun yer aldığı şenlik renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğin son gününde ise çocuklar, şişme oyun grupları ve palyaçoların etkinlikleriyle hoşça vakit geçirirken, büyükler Afak Meydanlı ve Melih Kahveci’nin seslendirdiği hareketli parçalarla eğlendiler. Konser öncesinde vatandaşlar etkinlik alanında horon teptiler. Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenlikte yöresel ürünler de sergilendi.