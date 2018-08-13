Körfez’de asfalt çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaz ayları itibariyle başlattığı asfalt seferberliğini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen plan kapsamında ekipler son olarak Hereke Kışladüzü bölgesinde çalışma yürüttü. Alt yapının tamamlanması sonrasında tüm sokaklarda asfalt çalışmasının neredeyse tamamlandığı bölgede, eksik kalan ve yıpranan noktalar ekipler tarafından giderildi.

İSU tarafından çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bölgelerde de vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına hemen düzenleme yapıldı ve çalışmaların bittiği bölge asfaltlandı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların hava koşulları da göz önünde bulundurularak plan çerçevesinde devam edeceği belirtildi.