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Bugün 12:16 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:17 TSİ )

İzmit’te temizlik çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokak yıkamalarını gece gündüz sürdürüyor.

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Daha ‘Temiz İzmit’ sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar cadde ve sokakları yıkamaya devam ediyor. Başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklardaki yıkamalara devam eden Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Bekirdere, Turan Güneş, Mehmet Ali Paşa ve Üçyol mevkiindeki çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk saatlerine kadar devam eden çalışmalarda gündüz trafiğin yoğun olduğu bölgeler temizlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bugün 12:16 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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