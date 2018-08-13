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Bugün 12:18 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:15 TSİ )

Beyaz et yüzde 200 zamlandı

Osman Yardımcı, beyaz ete ocak ayından bugüne, 8 ayda yüzde 200 zam geldiğini söyledi.

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Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, beyaz ete ocak ayından bugüne, 8 ayda yüzde 200 zam geldiğini söyledi.

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, 1 kilo tavuk kanadı fiyatının, yarım kilo kırmızı et fiyatını aştığını dile getirdi. Yardımcı, "Ocak ayında 7 lira 70 kuruş olan tavuk kanadının kilosu, bugün 20 lirayı aştı. Kış mevsiminde tavuk üretmek daha zordur. Enerji tüketimi fazladır; fakat zam, yaz aylarında geliyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir. Maliyeti neyse ona göre satış yapılmalı. Mangal sezonu açıldı; fakat vatandaşın mangalda kanat yemesi zor"diye konuştu.

Kurban Bayramı sonrası beyaz et fiyatlarında değişiklik beklemediğini aktaran Yardımcı, “Vatandaş kurban etini stokluyor. Uzun süre bu eti tüketiyor. Bu yüzden değişiklik olmaz" dedi.

Bugün 12:18 TSİ - Ekonomi

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