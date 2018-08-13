Son zamanlarda artan silahlı yaralanma olaylarına karşı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık yaratmak amacıyla kentin işlek noktalarına afiş astı. ‘Sizin mutluluğunuz bir başkasının gözyaşı olmasın’, ‘Silahlı sevince hayır’ yazılarıyla hazırlanan 3 farklı afiş şubede görevli polisler tarafından vatandaşların dikkatini çekecek noktalara asıldı. Polisler afişleri asarken, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda da bilgilendirdi
Bugün 12:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Bayramda silahlı sevince hayır
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin işlek noktalarına ‘Silahlı Sevince Hayır’ afişi astı.
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Bugün 12:22 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz