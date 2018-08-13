Bayramda silahlı sevince hayır

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Son zamanlarda artan silahlı yaralanma olaylarına karşı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, farkındalık yaratmak amacıyla kentin işlek noktalarına afiş astı. ‘Sizin mutluluğunuz bir başkasının gözyaşı olmasın’, ‘Silahlı sevince hayır’ yazılarıyla hazırlanan 3 farklı afiş şubede görevli polisler tarafından vatandaşların dikkatini çekecek noktalara asıldı. Polisler afişleri asarken, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda da bilgilendirdi