CHP'li Tahsin Tarhan'dan sanayicilere uyarı

SANAYİCİ KEPENK KAPATMIŞ BANKADAN DOLARI NASIL ALSIN

Tarhan Bu ülkenin taşıyıcı kolonu sanayidir üreticidir yatırımcıdır diye yüzlerce kez söyledik. Maalesef 16 yılda Sanayiciyi ve Üreticiyi üvey evlat gibi görenler şimdi sanayicilerden medet umuyor. Sanayicinin cebinde para yok ki gidip bankadan dolar alsın sanayiciler her gün çalışan çıkartıyor girdi maliyetlerini düşürmek için çabalıyor.

Tüketime dayalı güçlü bir sanayisi olamayan ülkeler ekonomik çöküşe mahkumdur.

BU KADAR KIRILGAN EKONOMİNİN NEDENİ SİYASİ GÜVENSİZLİKTİR

Tarhan Döviz kurunun özellikle Doların bir hafta içinde 150 Lira yükselmesi piyasaların siyasi iktidara ekonomi yönetimine ve devletin borçlanma şekline güvenmediğinin açık bir resmidir.

Düşünün ki yeni sistemin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı açıklandığı anda Dolar kuru inanılmaz bir yükseliş gösteriyor. Papaz tutuklanıyor aynı Cumhurbaşkanı konuşuyor aynı demek ki zayıf ve kırılgan bir ekonomi yaratılmış.

Siyasi krizlerin ekonomik sonuçlar doğurmasının önüne geçilemezse maalesef ülkemizi çok daha zor günler bekliyor.

ÜMİTSİZLİĞE GEREK YOK ANCAK KRİZ DOĞRU YÖNETİLMELİDİR

Tarhan Bugün Türkiyenin yaşadığı sıkıntılı ekonomik süreç düzgün yönetilebilirse en az hasarla atlatılabilir. Düzgün yönetilmedir diyorum çünkü öncellikle ekonomik bir kriz olduğu kabul edilmedir.

Derhal yatırım ekonomisine geçilmelidir. Yatırımcı desteklenmeli Üretim Girdi Maliyetlerinin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır.

Kanal İstanbul gibi yüksek maliyetli projeler durdurulmalıdır.

Her fırsatta dolar ile borçlanmayın diyenler ülke kredilerini milyar dolarlık krediler için yaptıkları için bu durumdayız

Yürütülen ekonomi politikalarının ve harcamaların yanlışlığını ortaya koymadan krizi yönetilmek mümkün değildir. Dedi.