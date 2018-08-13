Yaşlı kadın düştüğü çukurda mahsur kaldı

Olay, Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurhan Selvi (67), eşi Fehmi Selvi (72) ile birlikte evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan hastaneye gitmek için evlerinden çıktı. Hastanedeki randevularına yetişmek için kısa yoldan gitmek isteyen yaşlı çift, evleriyle hastane arasındaki çalılarla kaplı boş araziyi kullanmak istedi. Eşiyle bir süre boş arazide ilerleyen Nurhan Selvi, bir anda aşağı çalılara takılarak yaklaşık yarım metre derinliğindeki çukura düştü. Kendi imkanlarıyla eşini kurtarmaya çalışan Fehmi Selvi, çabalarında başarısız olunca durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Arazi kenarında bulunan dereden geçerek Nurhan Selvi’ye ulaşan ekipler, kadını düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nurhan Selvi ve Fehmi Selvi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.