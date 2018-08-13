Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:02 TSİ )

‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Açık Su Yüzme Şampiyonası, Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda gerçekleştirildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da bu önemli günde sporcu gençleri yalnız bırakmadı. 6 kategoride düzenlenen şampiyonada derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdimi yapıldı.Büyükşehir Belediyesi’nin, gerçekleştirdiği ödüllü Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda gerçekleştirdildi. Yüzme yarışına Kocaeli’nin yanı sıra 21 ilden 44 kulüp ve 350 yüzme lisanslı sporcu katıldı.

Şampiyona 6 kategoride düzenlendi. Tüm kategorilerdeki bay-bayan gruplarında birinci olanlara 750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü olanlara ise 250 TL ödül desteği ve madalya verildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından tişört, bone ve anı madalyası hediye edildi.

Yarışlarda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım vatandaşlarla birlikte kulaç attı. Şampiyonaya Başkan İbrahim Karaosmanoğlu yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, sporcuların aileleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Açık Su Yüzme Yarışı öncesinde, Sporcu gençlere seslenen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde hamdolsun ki İzmit Körfezi Türkiye’nin en temiz, en güzel denizlerinden biri haline geldi. Hep beraber gönül rahatlığı ile yüzebiliyoruz. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu güzelliklerden büyük mutluluk duyuyoruz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Hepinize başarılar diliyorum, Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının ardından şampiyonanın başlangıç startını verdi. Startı veren Başkan Karaosmanoğlu daha sonra sporcularla birlikte kulaç attı. Yarışlara, 11 ila 19 yaş arasında genç yüzücüler katıldı. Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceyegiren yüzücüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve protokol üyelerinin elinden madalyalarını aldı.

Bugün 14:01 TSİ İHA Kocaeli- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nın galipleri belli oldu mask
Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nın galipleri belli oldu
‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı mask
‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı
İki kardeş belediye… Ama iki ayrı anlayış… mask
İki kardeş belediye… Ama iki ayrı anlayış…
Derbentspor sıkı geliyor: 3-2 mask
Derbentspor sıkı geliyor: 3-2
Kris var kriz yok! mask
Kris var kriz yok!
Gürdal: Eksiklerimizi gidereceğiz mask
Gürdal: Eksiklerimizi gidereceğiz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Polis, firari doktoru arıyor mask
Polis, firari doktoru arıyor
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
28 yaşında kalbine yenildi mask
28 yaşında kalbine yenildi
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!

GALERİ

Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL