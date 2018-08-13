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Kent Konseyi bayramlaşmaya davet etti

Kocaeli Valililiği, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi’nin düzenlediği 30’uncu Geleneksel Kent Bayramlaşması 22 Ağustos Çarşamba günü (bayramın ikinci günü) saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Dolphin) yapılacak.

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Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve yönetim kurulu üyeleri Yusuf Erenkaya, Selçuk Çakır ve Halil Atay gazetemizi ziyaret ederek, 22 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00’da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 30'uncu Kent Bayramlaşması'na davet etti.

UYAR,”KENT BAYRAMLAŞMAMIZA TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”

Başkan Uyar, "Türkiye'ye örnek birlik ve beraberlik göstergesi olan Kent Bayramlaşmamızın 30'uncusunu düzenliyoruz. Kocaeli'de hepimiz biriz farklılıklarımızın bizi ayrıştırmayıp zenginleştirmesi ve kenetleyip birleştirmesi dileği ile Kent Bayramlaşmamıza tüm halkımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün 14:41 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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