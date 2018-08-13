Kent Konseyi bayramlaşmaya davet etti

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve yönetim kurulu üyeleri Yusuf Erenkaya, Selçuk Çakır ve Halil Atay gazetemizi ziyaret ederek, 22 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00’da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 30'uncu Kent Bayramlaşması'na davet etti.
UYAR,”KENT BAYRAMLAŞMAMIZA TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ”
Başkan Uyar, "Türkiye'ye örnek birlik ve beraberlik göstergesi olan Kent Bayramlaşmamızın 30'uncusunu düzenliyoruz. Kocaeli'de hepimiz biriz farklılıklarımızın bizi ayrıştırmayıp zenginleştirmesi ve kenetleyip birleştirmesi dileği ile Kent Bayramlaşmamıza tüm halkımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz