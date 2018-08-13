Döviz bürolarında kur hareketliliği

Dolar ve Euro’nun önlenemeyen yükselişi karşısında vatandaşların döviz bürolarındaki hareketlilikleri de devam ediyor. Birikimlerini kara dönüştürmek isteyen vatandaşlar kurların düşük olduğu dönemde döviz alırken döviz kurlarının yükseldiği dakikalarda ise ellerindeki dolar ve euroları bozdurmak için kuyruk oluşturuyor. İzmit’te faaliyet gösteren döviz bürolarından olan Gülaçtı Döviz’de 13 Ağustos saat 14: 00 sularında 1 Amerikan Doları 7.40TL’den satılırken 6.50TL’den, geri alınıyor. 1 Euro 8.50 TL’den satılırken 6.50 TL’den ise geri alınıyor. İlhan Döviz’de ise 1 Amerikan Doları 7 TL’den satılırken 6 TL’den geri alınıyor. 1 Euro ise 7.80 TL’den satılırken 6.80 TL’den geri alınıyor. Altın fiyatlarının son iki güne göre düşük seviyede olması ise bazı vatandaşları, birikimde her zaman güvenli liman olarak adlandırılan altın alımına doğru sürükledi. Dövizlerini bozdurarak altına çeviren vatandaşların ise sayısı oldukça fazla.

84 Bin 800 Euro bozdurdular Almanya’da yaşayan 10 kişilik gurbetçi gurup, kendi aralarında topladıkları 84 bin 800 Euro dövizi getirerek, ekonomik savaşta ülkemize destek amaçlı olarak bozdurdu. Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan ve Türkiye’de Körfez İlçesinde ikamet eden Ramazan Akıncı, Berlin’den gelen ve İstanbul’da ikamet eden arkadaşı Tolga Sarman ile İzmit’e gelerek 84 bin 800 Euro dövizi bozdurdu. Akıncı, paraları Türk Parasına çevirip hesaplarına yatırdıktan sonra “Ülkemize karşı açılan savaşı gördük. Reisimizin yaptığı konuşmalarda dövizleri bozdurun çağırısını duyunca, Berlin’de yaşayan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. 10 kişi 84 bin 800 Euro parayı topladık. Ardından sırf bu işlem için Almanya’dan gelerek parayı Türk parasına çevirdik. İşlemin bir miktarı döviz hesabından bir miktarı ise beraberimizde getirdiğimiz para ile yapıldı. Parayı Türk Lirasına çevirerek hesaplarımıza yatırdık. Bu hareketi bütün gurbetçilerimize örnek olması amacıyla yaptık. İnşallah bire daha geleceğiz. Ülkemizin ve liderimizin yanındayız” şeklinde konuştu.