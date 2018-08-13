Derbent’e ‘BAL’ yaradı

Yaklaşık 20 günden beri yeni sezon hazırlıklarını Acısu’da sürdüren BAL temsilcimiz Büyük Derbentspor, adeta patlamaya hazır bomba gibi. Kırmızı Beyazlı takım, teknik sorumlu Ali Gürdal yönetimindeki 2. etap çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uzuntarla Ormanya Milli Park Ormanı’nda düz koşu ve kros yaparak 1.5 saat çalışan ekip, sürhriz bir ziyaretçi de ağırladı.

ÜZÜLMEZ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ…

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, idmana ziyarette bulundu ve takımla beraber hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Yeni sezona 38 kişilik kadroyla hazırlanmaya başlayan Ali Gürdal, kafileyi 25 kişiye indirecek. Böylece takım bayramın ikinci günü (22 Ağustos) kampa gidecek. Kırmızı Beyazlılar 12 günlük kamp için Kartepe Green Park Otel’de konaklayacak. Burada kamp yapmakta olan 5 takım ile hazırlık maçı yapılacak. Takım bu arada, kamptan önce, 15 Ağustos’ta (yarın) büyük ihtimalle Manisa Turgutlu, 18 Ağustos’ta Yalova Kadıköy ile oynayacak. Takım ilk hazırlık maçında Acısu’da, İstanbul mahalli süper ligine düşen eski BAL takımı İstanbul Kartal Bulvarspor’u 3-2 yenmişti.