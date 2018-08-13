Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:29 TSİ )

Derbent’e ‘BAL’ yaradı

30 yıllık haberi dindiren ve BAL’a yükselen büyük Derbentspor, yeni sezon hazırlıklarını, temsil ettiği Kartepe ilçesinin enfes ortamında sürdürürken, diğer takımlarda hayli büyük avantaja sahip durumda bulunuyor

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yaklaşık 20 günden beri yeni sezon hazırlıklarını Acısu’da sürdüren BAL temsilcimiz Büyük Derbentspor, adeta patlamaya hazır bomba gibi. Kırmızı Beyazlı takım, teknik sorumlu Ali Gürdal yönetimindeki 2. etap çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uzuntarla Ormanya Milli Park Ormanı’nda düz koşu ve kros yaparak 1.5 saat çalışan ekip, sürhriz bir ziyaretçi de ağırladı.

 

ÜZÜLMEZ HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ…

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, idmana ziyarette bulundu ve takımla beraber hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Yeni sezona 38 kişilik kadroyla hazırlanmaya başlayan Ali Gürdal, kafileyi 25 kişiye indirecek. Böylece takım bayramın ikinci günü (22 Ağustos) kampa gidecek. Kırmızı Beyazlılar 12 günlük kamp için Kartepe Green Park Otel’de konaklayacak. Burada kamp yapmakta olan 5 takım ile hazırlık maçı yapılacak. Takım bu arada, kamptan önce, 15 Ağustos’ta (yarın) büyük ihtimalle Manisa Turgutlu, 18 Ağustos’ta Yalova Kadıköy ile oynayacak. Takım ilk hazırlık maçında Acısu’da, İstanbul mahalli süper ligine düşen eski BAL takımı İstanbul Kartal Bulvarspor’u 3-2 yenmişti.

Bugün 15:27 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nın galipleri belli oldu mask
Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nın galipleri belli oldu
‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı mask
‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı
İki kardeş belediye… Ama iki ayrı anlayış… mask
İki kardeş belediye… Ama iki ayrı anlayış…
Derbentspor sıkı geliyor: 3-2 mask
Derbentspor sıkı geliyor: 3-2
Kris var kriz yok! mask
Kris var kriz yok!
Gürdal: Eksiklerimizi gidereceğiz mask
Gürdal: Eksiklerimizi gidereceğiz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Polis, firari doktoru arıyor mask
Polis, firari doktoru arıyor
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
28 yaşında kalbine yenildi mask
28 yaşında kalbine yenildi
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!

GALERİ

Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL