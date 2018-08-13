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Bugün 15:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:33 TSİ )

Hoşça kal 2018 yaz sezonu !..

Türkiye’nin sayılı tenis kulüplerinden İzmit Tenis Kulübü, yaz sezonuna hoşça kal partisi verdi. Kupalarla gövde gösterisi yapan İTK’lı tenisçiler alkışlandı

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İzmit Tenis Kulübü’nde her sene geleneksel olarak düzenlenen ve yurt içi ile yurt dışında okullarda öğrenim gören sporcuların onurlandırıldığı geleneksel tören, yine kulübün son derece modern tesislerinde düzenlendi. Derece yapan erkek ve bayan tenisçilerin onuruna Fuar İçi’nde yer alan tesislerde tören düzenlendi. 

15 SPORCUYA KUPA VE MADALYA…

Sezon sonu veda yemeğinde şampiyonlar geçidi vardı. 15 sporcu, kupa ve madalyalarıyla gövde gösterisi aparken, kulübün geldiği boyut da gözler önüne serildi. Davette, sporcu velileri de hazır bulundu. Kutlamalar geç saatlere kadar devam etti. Sporcular kupa töreni sonrasında kendilerini piste attı ve halay çekti. Amerika’da Üniversite eğitimi gören ve burs kazanan Ece Yüksel ve Ömer Berk Görgün’e de madalyaları törenle verilirken, yönetim kendilerine, yeni yaşamlarında başarılar diledi. İzmit’te İzmit Tenis Kulübü’nde dereceye giren sporculara da teşekkür edildi. Sezona veda yemeği sonrasında etkinlik gece pasta kesilmesiyle sona erdi. Yahyakaptan’da faaliyet gösteren Konak Hastanesi sahibi Yüksel Ağaca ile eşi ve çocukları da davette hazır bulundu

BAŞKAN METİN TÜREDİ TEŞEKKÜR ETTİ…

İzmit Tenis kulübü Başkanı Metin Türedi örnek bir ev sahipliği sergilerken, “İzmit Tenis Kulübü gerçekten büyük bir camia. Her yıl başarılar elde eden ve derece yapan sporcularla gurur duyuyorum. Bu veda yemeğine katılan sporcularıma ve velilere de teşekkür ediyorum” dedi. Veda yemeğinde kupa ve madalyaları başkan Türedi, baş antrenör Ali Yüksel, Ali Kolburan, Gökhan Uluç ve İzmit Kulübü yöneticileri verdi

Bugün 15:30 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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