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Outlet Center İzmit’te Kurban Bayramı

Türkiye’nin ilk ve gerçek outlet merkezi Outlet Center İzmit, Kurban Bayramı için hazır.

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Bayram ihtiyaçlarınız ve tatil alışverişleriniz için outlet fiyatları, Outlet Center İzmit bünyesindeki mağazalarda müşterilerini bekliyor. Outlet Center İzmit, bayram öncesi rahat alışveriş imkânı için, 11 Ağustos 2018 Cumartesi gününden itibaren 20 Ağustos 2018 Pazartesi Arife günü de dâhil kapanış saatini 23.00 olarak uygulanacak.

Kurban Bayramının birinci günü olan 21 Ağustos 2018 Salı günü açılış saati 12.00, kapanış saati ise 22.00 olarak uygulanacak. Kurban Bayramının ikinci günü olan 22 Ağustos 2018 Çarşamba normal çalışma saatleri olan 10.00 - 22.00 saatlerine geri dönülecektir.

Hava şartları uygun olduğu takdirde Outlet Center İzmit Kurban Bayramı Etkinlik Programı:

22 Ağustos 2018 Çarşamba (Kurban Bayramının İkinci Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

16.00 - 19.00 Tahtabacak ve Jonglor ile eğlenceli gösteriler…

17.00 - 19.00 Müzik Grubu Konseri…

23 Ağustos 2018 Perşembe (Kurban Bayramının Üçüncü Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

16.00 - 19.00 Tahtabacak ve Jonglor ile eğlenceli gösteriler…

17.00 - 19.00 Müzik Grubu Konseri…

24 Ağustos 2018 Cuma (Kurban Bayramının Dördüncü Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

17.30 - 18.00 Halk Oyunları Gösterisi…

17.00 - 19.00 Müzik Grubu Konseri…

Bugün 15:36 TSİ - Kültür-Sanat

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