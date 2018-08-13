Efsane geri dönecek...

PROTOKOL TAM KADRO

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoyun ev sahipliğindeki buluşmaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Hürriyet Kaplan Haydar Akar Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek Mehmet Akif Yılmaz MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Ak Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay KOTO Başkanı Necmi Bulut adına Başkanvekili Volkan Yılmaz Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar İşkur Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz spor adamları STK Başkanları katıldı.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Kocaeli için önem taşıyan Kocaelispor ile ilgili kentin paydaşları bir araya geldi. Transfer tahtasının açılması için bir kampanya için buradayız. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli nüfus olarak ülkenin 10. büyük şehridir. Takımlarımız arzu edilen bir noktada değil.

BU STATTA ÜST LİGLERDE OYNAMAMIZ LAZIM

Spor Bakanlığı Kocaelispor için 150 milyonluk bir stat yatırımı yaptı. Kocaelisporun bu statta üst liglerde oynaması gerekiyor. 1966da kurulan iki kez Türkiye Kupasını kazanmış Avrupada Türkiyeyi temsil etmiş bir kulübümüzden bahsediyoruz. Kocaelisporun bulunduğu nokta arzu edilen bir nokta değil. Kocaelisporun ciddi bir borcu vardı. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde borcun önemli bir kısmı kapandı.

3 AY SÜRECEK

Gençlik Spor İşkur ve Yazı İşleri Müdürlüğü valiliğimize yardım kampanyası için başvurdu ve biz de gereken izin verdik. Ziraat Bankası E5 İzmit Şubesinde bir yardım hesabı açıldı. Kampanya 3 ay sürecek. Temel hedefimiz yardım kampanyasının geniş kitlelere yayılması. Bu çok önemli. Bir sanayi kurumundan 100 bin 500 bin lira istemek yerine her kesimin bu kampanyaya katılması herkesin az da olsa belirli bir katkı sunması ortak arzumuz. Bu kampanya zorunluluk değil gönüllülük esasına göre kurulan bir yardım kampanyasıdır. Her hafta kamuoyuna kampanyada toplanan parayı şeffaf bir şekilde paylaşacağız. kimsenin kafasında tereddüt oluşmasın.

5 LİRA VEREN DE 50 BİN LİRA VEREN DE DEĞERLİDİR

Reklam kampanyaları stat locaları Elektronik biletleme zemin konusu gün ışığı panelleri ihaleleri yapıldı. En kısa sürede gelecek. Arkadaşlarımız gece gündüz gayretlerini ortaya koyacak. Gebze Darıca Gölcük takımlarımız da var. Kaymakamlarımız öncülüğünde yapılacak kampanyaya destek vereceğiz. Basımızdan da istirhamım var. Bu kampanyayı en iyi şekilde duyuracaklarına inanıyoruz.

KARAOSMANOĞLU: BEN GÖREVİMİ YAPTIM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmamoğlu geçmişte zor dilinin yandığını ifade etti ve şunları söyledi: Büyükşehir olarak önemli bir riski göze alarak Kocaelisporun borçlarını büyük ölçüde ödedik. KDV ile birlikte 70 milyon lira para harcadık. KEV vasıtası ile bunu karşıladık. Ben görevimi yaptım. Zamanında nasıl yapıldıysa şahıslara borç var. 1 liralık borç 10 lira oldu. Ben anlamam bu işlerden. Yönetim takip ediyor zaten.

İYİ ANILACAKLAR

Bundan sonra kent halkı takımına sahip çıkacak. Biz siyasiler destek vermeli bu işlerin öncülüğünü yapmamalıyız. Geçmişte zararını gördük. Bir daha görmek istemiyoruz. Halk sahip çıkarsa en kısa sürede Kocaelispor kentin parlayan markası olacaktır. Yakışır Kocaelispora. Bu birlikteliğin sağlanacağına inanıyorum. İyi bir yönetim var. Onlar da inşallah güzel hatıralarla anılacaklar.

HAYDAR AKAR: KÖTÜ YÖNETCİLİK KOCAELİSPORU BU HALE GETİRDİ

Kocaeli CHP Milletvekili Haydar Akar kampanyaya destek vereceklerini belirtti ve şunları kaydetti: Her halde bu salon içindeki en eski Kocaelisporlu benim. Yıkılan İsmetpaşada ilk maçı izledim yeni stattaki açılışı da izleyeceğim. Kocaelispor hepimizin değeri. Yanlış yönetimler borçlanma hesapsız işler ve kötü yöneticilik Kocaelisporu bu noktaya getirdi.

SANAYİCİLER DESTEK VERMİYOR

Bahri Yavuz ve arkadaşlarının gayretleri ile bir noktaya geldi. Büyükşehir bir katkı sağlasa da KEV tesisleri ile ilgili olarak biz de desteğimizi verdik. Kentin bir milletvekili olarak bu kampanyaya destek vereceğiz. Sadece hesaba para aktararak bu işler olamayabilir. Başka kanallardan da destekler verilmeli. Bu kent Türkiye Cumhuriyetine en çok katkıyı veren bir kent. Sanayicilerin yeteri kadar Kocaelispora destek vermediğini düşünüyorum.

MEHMET AKİF YILMAZ: KOCAELİ ÜMİT VAAT EDİYOR

Kocaeli Ak Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz kampanya ile ilgili konuşmasında şu ifadelere yerdi: Hep birlikte burada bir irade ortaya koyuyoruz. Kocaelispor simge bir takım. Spor yapan gençlerimize ümit vaat ediyor. Doğru dürüst bir yönetim anlayışı bu ümidi sürdürecektir. Organizasyona öncülük eden herkese teşekkür ediyorum.

SAFFET SANCAKLI: BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

Kocaeli MHP Milletvekili Saffet Sancaklı projenin başarıya ulaşacağına inandığını belirtti ve şu görüşlere yer verdi: Burada olağanüstü güzel bir manzara var. Deplasmanlara 10 bin kişi giden yaşlısı çoluğu çocuğu Kocaelisporun peşinde koşardı. Bu kampanyayı lig biterken yapmak istedik ancak erken seçim araya girdi. Kocaelisporu Efsane Geri Dönüyor diyerek kampanyaya başlattık. Bu kampanya siyasi bir rant işi değildir. Kimse bunu bu şekilde değerlendirilmemeli beklememeli. Kocaeli şehrindeki kırgınlıkları Kocaelispor sayesinde aşabiliriz.

HAYALİMDEKİ KOCAELİSPOR

Hayalimde her yer yıl lig atlamış tesisleri bitmiş alt yapıda bu şehrin evlatlarının olduğu A takımda hiçbir yabancısının olmadığı bir Kocaelispor var. Sayın Valimizin önderliğinde Kocaelisporu öyle bir makama oturtmalıyız ki Kocaelispor şahısların elinde olmamalı kentin mutluluk veren bir unsuru olmalı. Bu kampanya başarıya ulaşmak transfer tahtası açılması yeni stadımızda Kocaelisporumuz şampiyon olmalı. Kafamda başka projeler de var. Valimiz ile bunları paylaşacağım. Bunu hep birlikte çalışacağız.

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