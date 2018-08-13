Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde hafriyat yüklü kamyon sürücüsü, bisikletle giden ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir vatandaşa çarptı. Meydana gelen kazada hafriyat kamyonunun altında kalan Suriye uyruklu vatandaş, hayatını kaybetti. Kaza sonrasında kamyon şoforü gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 16:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:28 TSİ )
Bisiklet sürerken kamyonun altında kaldı
Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde hafriyat yüklü kamyon sürücüsü, bisikletle giden ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir vatandaşa çarptı.
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Bugün 16:22 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz