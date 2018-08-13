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Bisiklet sürerken kamyonun altında kaldı

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde hafriyat yüklü kamyon sürücüsü, bisikletle giden ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir vatandaşa çarptı.

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Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde hafriyat yüklü kamyon sürücüsü, bisikletle giden ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu bir vatandaşa çarptı. Meydana gelen kazada hafriyat kamyonunun altında kalan Suriye uyruklu vatandaş, hayatını kaybetti. Kaza sonrasında kamyon şoforü gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 16:22 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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