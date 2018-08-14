Olay akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele ilçesinde açılan özel bir hastanede görev yapan 47 yaşındaki Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir'in yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine Gölcük'teki eve gelen ekipler, içeri girdiklerinde Zincir'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Zincir'in öldüğü belirlendi. Zincir'in cansız bedeni polsi ekiplerinin incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Zincir'in cenazesi işlemlerin tamamlanması sonrasında yarın memleketi Eskişehir'e gönderilerek toprağa verilecek. Öte yandan Ankara GATA Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi’nden mezun olan Nihat Zincir, TCG Barbaros Fırkateyni'nde tabip subay olarak görev yapmıştı.
Bugün 08:58 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:54 TSİ )
Doktor evinde ölü bulundu!
Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Nihat Zincir, evinde ölü bulundu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 08:58 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz