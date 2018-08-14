Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi. Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.
Bugün 09:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:52 TSİ )
Servis araçlarında önemli değişiklik!
İçişleri Bakanlığının okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Bugün 09:15 TSİ - Gündem
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