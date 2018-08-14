Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:20 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:24 TSİ )

Kur savaşlarında "Türkiye'nin yanındayız" dediler

Trump’ın Türkiye’ye açtığı kur savaşına karşı dünya ayaklandı. Amerikan basını Almanya, İtalya, Rusya, İran ve Pakistan ‘kur savaşında yalnız değilsiniz’ mesajı verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri konusunda aldığı kararlar ülkenin müttefiklerini, siyasileri ve işletmeleri rahatsız ederken, yaşanan gelişmeler, Dünya Ticaret Örgütünde de (DTÖ) yeni bir krize kapı araladı. DTÖ’nün eski Genel Direktör Yardımcısı ve Ulusal Dış Ticaret Konseyi Başkanı Rufus Yerxa, “Eğer ABD, DTÖ sisteminin kurallarını yeniden yazarsa, dünyadaki her ülkenin en kritik ulusal güvenlik çıkarının ne olduğuna dair yeni bir tanımla gelmesine hazırlıklı olmak gerekir” dedi. New York Times’da çıkan yorum haberde, Trump politikalarının dünya ticaretini krize sürükleyecek adımlar taşıdığı uyarılarısında bulunuldu. Azerbaycan da sermaye yatırmaya devam edeceği Türkiye ekonomisinin geleceğinden tamamen emin olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Türkiye savaşı kazanacak” denildi. Amerikan-Türk Konseyi’nden yapılan açıklamada ise, "Türkiye'ye yönelik ek vergi kararından çok derin rahatsızlık duymaktayız. Bu vergiler ticari olarak yersizdir ve Türk metaline dayalı iş yapan ABD şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir" denildi.

Güçlü bir Türkiye dünyanın çıkarına

ABD’nin Türkiye’ye karşı körüklediği kur savaşına tepkiler artıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, istikrarsızlığın kimsenin faydasına olmayacağını belirterek “Türkiye’de ekonomik refah görmek istiyoruz” dedi. Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü Steffen Seibert ise “Güçlü bir bir Türkiye bizim çıkarımıza” diye konuştu. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de önceki gün, Trump yönetiminin kararlarını eleştirerek, ABD’nin giriştiği ticaret savaşının dünya için ciddi sonuçları olacağını söylemişti. Almanya’nın desteğine Twitter hesabı üzerinden teşekkür eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan politikacılar AB ile olan ilişkilerde Türk halkının güvenini güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

İtalya: Bize de saldırabilirler

İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, Türkiye’ye karşı yapılan kur saldırılarına dikkat çekerek, aynı spekülasyonlara kendilerinin de maruz kalabileceği uyarısında bulundu. Giorgetti “Piyasalar avını seçen aç spekülatif fonlarla dolu. Yaz aylarında piyasalarda hacimler düşük. Bu ortamda ülkelere karşı agresif girişimler için zemin hazırlayabilirsiniz” açıklamasında bulundu.

Rusya’dan millipara için olumlu adım

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticareti millî para birimleriyle yapma çağrısına destek verdi. Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız” demişti.

İRAN: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Kasımi “Bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. Bu yöntem bir sonuca varmayacak” dedi. Türk ekonomisine destek vermek isteyen Senegalliler ise, sosyal medyada birbirlerini Türk malı satın almaya davet ediyor. Senegalli Muhammed Yusuf, "Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz" diye konuştu.

Hacca dolar yerine altınla götürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tüm yurtta dolar kullanmama seferberliği çığ gibi büyüyor. Hac ve umre turları düzenleyen Altınyol Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Tellioğlu “Bundan böyle hac, umre, Kudüs ve diğer tüm turlarımızda dolar yerine tur ücretlerini altın olarak açıklamış bulunmaktayız. Her yıl yaklaşık 500 bin umre, 70 bin de hac vazifesini ifa etmek üzere mukaddes beldelere giden vatandaşlarımızdan takriben 1,3 milyar dolar alınmaktadır. Bunun yanı sıra Kudüs ve İslami tatil için ödenen dolar miktarıyla birlikte 2 milyar doların yıl içerisinde kullanıldığı ve bu durumun da dövizdeki önlenemez çıkışı tetikleyerek hak etmediği düzeylere çıkardığı bir realitedir. Bu vesileyle herkesi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.

Bugün 09:20 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor! mask
Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor!
Patatesten sonra şimdi de limon! Yanına yaklaşılmıyor... mask
Patatesten sonra şimdi de limon! Yanına yaklaşılmıyor...
O dernek başkanı maaşını devlete bağışlamak istiyor mask
O dernek başkanı maaşını devlete bağışlamak istiyor
Dolar 7 lirayı aştı mask
Dolar 7 lirayı aştı
Serinletici Kandıra Karpuzu tezgahlarda mask
Serinletici Kandıra Karpuzu tezgahlarda
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı! mask
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı!

GALERİ

Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL