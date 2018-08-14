İYİ Partili isim MHP'ye geçti

Hayati Arkaz yaptığı açıklamada Bahçeli tarafından aranıp davet edildiğini ve teklifi kabul ettiğini söyledi.

Arkaz, kabul gerekçesini şöyle anlattı:

"Biz ülkücüyüz. Camiamızda liderlik çok önemlidir. On yaşımdan beri camianın içindeyim. Bütün ailem, babam dedem... 1969'dan beri içindeyiz. Bahçeli bizim liderimizdir. Genel başkanımın ağzından çıkacak her türlü kelam ve söz benim için emirdir. Teklifi şeref ve onurla kabul ettim. Zaten MHP'nin ve Ülkü Ocakları'nın bütün birimlerinde çalıştım. Ülke meselesinde elimizi taşın altına koyarız. Bu teklif, çok büyük bir onurdur benim için." İYİ Parti kongresine gitmediğini anlatan Arkaz, Bahçeli'nin elini öpmesi meselesinin abartıldığını belirterek şöyle dedi: "Olay çok abartıldı. Bu da benim hoşuma gitmedi. Sonuçta ayrı partilerde olsak da Bahçeli benim büyüğümdür. Büyüklerime karşı saygılı bir insanım. Bizde terbiye önemlidir. Gereken neyse onu yaptım."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, MHP'ye geçen Hayati Arkaz ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Yıllar yılı milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin içişlerine karışmış, hem de 'milletvekili transfer borsası' açmak suretiyle, kendi ilkerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir. Partimizden ayrılan sayın Milletvekili de yaklaşın bir ay önce "Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti'de yapacağım" demişti. Şimdi soruyoruz: 1 ayda ne değişti? Bu girilen kirli ve pis yolla netice alacaklarını zannedenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Siyasi tarihimiz bu çarpık yıllara tevessül edenlerin kötü akıbetlerinin hazin örnekleriyle doludur. Takdir milli iradenin sahibi aziz Türk milletinindir."