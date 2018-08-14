Bayram öncesi otobüs biletleri zamlandı!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken şehirlerarası otobüs terminallerinde hareketlilik başladı. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatilcilerin şehir dışına çıkacak olmaları nedeniyle İzmit Otobüs Terminali’nde ek seferlerle takviyeler yapılırken, hiçbir yolcunun mağdur olmaması için terminal görevlileri 24 saat çalışıyor. Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da otobüs bileti fiyatlarına zam geldi. Bilet fiyatlarına zam gelmesine karşın fiyatlar, uçak bileti fiyatlarına göre daha uygun.

Bayram dolayısıyla zamlanan bilet fiyatları şu şekilde:

ŞEHİR - BAYRAM ÖNCESİ - ŞU AN

İzmit - İstanbul (Harem) 18 TL - 22 - 25 TL

İzmit - İstanbul (Esenler) 20 TL - 25 - 35TL

İzmit - Adapazarı 15 TL - 18 TL

İzmit - Ankara 45 TL - 50 - 60 TL

İzmit - Antalya 90 TL - 95 ve 105 TL