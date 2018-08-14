Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:24 TSİ )

Bayram öncesi otobüs biletleri zamlandı!

9 günlük bayram tatili öncesinde otobüs firmalarında hareketli günler yaşanıyor. Firmalar, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da fiyatlara zam uyguladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken şehirlerarası otobüs terminallerinde hareketlilik başladı. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatilcilerin şehir dışına çıkacak olmaları nedeniyle İzmit Otobüs Terminali’nde ek seferlerle takviyeler yapılırken, hiçbir yolcunun mağdur olmaması için terminal görevlileri 24 saat çalışıyor. Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da otobüs bileti fiyatlarına zam geldi. Bilet fiyatlarına zam gelmesine karşın fiyatlar, uçak bileti fiyatlarına göre daha uygun.

Bayram dolayısıyla zamlanan bilet fiyatları şu şekilde:

ŞEHİR - BAYRAM ÖNCESİ - ŞU AN

İzmit - İstanbul (Harem) 18 TL - 22 - 25 TL

İzmit - İstanbul (Esenler) 20 TL - 25 - 35TL 

İzmit - Adapazarı 15 TL - 18 TL

İzmit - Ankara 45 TL - 50 - 60 TL

İzmit - Antalya 90 TL - 95 ve 105 TL

Bugün 09:35 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor! mask
Kocaeli'de şirketler birer birer kapanıyor!
Patatesten sonra şimdi de limon! Yanına yaklaşılmıyor... mask
Patatesten sonra şimdi de limon! Yanına yaklaşılmıyor...
O dernek başkanı maaşını devlete bağışlamak istiyor mask
O dernek başkanı maaşını devlete bağışlamak istiyor
Dolar 7 lirayı aştı mask
Dolar 7 lirayı aştı
Serinletici Kandıra Karpuzu tezgahlarda mask
Serinletici Kandıra Karpuzu tezgahlarda
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı! mask
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı!

GALERİ

Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu mask
Doğa severler için harika bir parkur: Serindere Kanyonu
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL