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Bugün 09:42 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:20 TSİ )

Benzin ve motorine ZAM!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medyadan benzine ve motorine zam yapıldığını duyurdu.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medyadan benzine ve motorine zam yapıldığını duyurdu.

Zam açıklamasının tamamı ise şu şekilde: 

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 44, Fuel Oil’de 36, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 36, Gaz yağın’da 49 kuruş artış olmuştur. Benzinde 46, Motorinde 58 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

Bugün 09:42 TSİ - Ekonomi

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