Benzin ve motorine ZAM!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medyadan benzine ve motorine zam yapıldığını duyurdu.

Zam açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 44, Fuel Oil’de 36, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 36, Gaz yağın’da 49 kuruş artış olmuştur. Benzinde 46, Motorinde 58 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.