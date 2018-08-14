Benzin ve motorine ZAM!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medyadan benzine ve motorine zam yapıldığını duyurdu.
Zam açıklamasının tamamı ise şu şekilde:
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kalorifer yakıtında 44, Fuel Oil’de 36, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil’de 36, Gaz yağın’da 49 kuruş artış olmuştur. Benzinde 46, Motorinde 58 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz