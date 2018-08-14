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1,5 yaşındaki Rüzgar, hayata tutunamadı

1,5 yaşındaki Rüzgar Bakırcı solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Körfez Güney Mahallesi’nde ikamet eden 1.5 yaşındaki Rüzgar Bakırcı nefes alması durunca babası Volkan Bakırcı tarafından özel bir hastaneye ulaştırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine minik Rüzgar, kurtarılamadı. Doğuştan rahatsız olan ve solunum zorluğu çeken bebeğin ölümü dolayısıyla savcılık otopsi yapılması istedi. Yapılan otopsi sonrasında bebeğin solunum yetmezliği sonucu vefat ettiği belirlendi. Rüzgar Bakırcı, Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii’nde kılınan namaz sonrasında Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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