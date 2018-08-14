Körfez Güney Mahallesi’nde ikamet eden 1.5 yaşındaki Rüzgar Bakırcı nefes alması durunca babası Volkan Bakırcı tarafından özel bir hastaneye ulaştırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine minik Rüzgar, kurtarılamadı. Doğuştan rahatsız olan ve solunum zorluğu çeken bebeğin ölümü dolayısıyla savcılık otopsi yapılması istedi. Yapılan otopsi sonrasında bebeğin solunum yetmezliği sonucu vefat ettiği belirlendi. Rüzgar Bakırcı, Güney Mahallesi Hacı Muharrem Camii’nde kılınan namaz sonrasında Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bugün 09:45 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:04 TSİ )
1,5 yaşındaki Rüzgar, hayata tutunamadı
1,5 yaşındaki Rüzgar Bakırcı solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:45 TSİ - Asayiş
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz