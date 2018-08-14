Alikahyalılar'dan "Anti İzaydaş" hareketi

Alikahyalılar İZAYDAŞ'ın yaydığı pis kokudan duydukları şikayeti geçtiğimiz günlerde bir eylem ile gündeme getirmişti. Seslerini iyiden iyiye duyurmak isteyen mahalle sakinleri bu aralar yeni eylem ve kampanya hazırlığı içinde... Dün gece Yuvam Akarca ve Kavanium temsilcileriyle bir araya gelen mahalleli her gün büyüyerek çoğaldıklarını ifade ediyor. Bundan sonraki faaliyetlerini Anti İzaydaş adı altında sürdürecek olan Alikahyalılar, 15 Ağustos Çarşamba saat 18.30’da Alikahya Düğün Salonu’nda bir kez daha biraraya gelecek. Temsilcilerden alınan bilgilere göre eylem planlarının bir an önce hayata geçirilmesi ve Alikahyalıların desteğinin çoğaltılması isteniyor.