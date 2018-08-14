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Kocaelili kuyumcular 6 gün boyunca kapalı olacak!

Kocaelili Kuyumcular Kurban Bayramı süresince ve 25 Ağustos Cumartesi dahil olmak üzere 6 gün boyunca kapalı olacak.

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Kurban Bayramı dolayısı ile Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Nuri Koç başkanlığında toplanarak Kocaeli'de bulunan kuyumcuların 20 Ağustos Pazartesi yani arife günü akşamı saat 21.30’a kadar açık, Kurban Bayramı süresince ve 25 Ağustos Cumartesi dâhil olmak üzere ise 6 gün kapalı olmasına karar verdi. Kocaeli kuyumcu esnafı Kurban Bayramı sonrası 28 Ağustos 2018 Pazartesi günü normal mesai saatlerinden başlayarak halka hizmet vermeye devam edecek.

Bugün 10:08 TSİ - Ekonomi

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