Posco Assan TST gönüllüleri bu kez Kumcağız Sahilini temizledi

2013 yılında üretime başlayan ve gerçekleştirdiği ihracat ile her geçen yıl Türkiye ekonomisine ve kalkınmaya destek olan Posco Assan, aynı duyarlılığı her ay çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleştirdiği gönüllülük aktiviteleri ile gösteriyor. 24’üncü gönüllülük aktivitesi için Kumcağız Plajı’nda buluşan Posco Assan gönüllüleri, kumsala atılan çöpleri topladı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği aktivite ile ilgili açıklamalarda bulunan Posco Assan TST CEO’su Haeik Jeong; “Şirket olarak Türkiye’nin kalkınmasına istihdam ve ihracat yolu ile destek oluyoruz. Ekonomik anlamda yakaladığımız başarının yanı sıra bulunduğumuz bölgeye de fayda sağlamanın mutluluğunu gönüllü çalışanlarımız ile hep birlikte yaşıyoruz. Bu aktivitede yer alan gönüllü çalışanlarımıza ve bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

50 GÖNÜLLÜ

Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten CAO’su (Genel Müdür Yardımcısı) Ufuk Özdemir; “Üst yönetimden uzmana, formenden operatöre şirketimizde çalışan yaklaşık 50 gönüllümüz ile çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve insanların çevreyi kirletmemeleri konusunda dikkatlerini çekmek amacıyla bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir bir dünya için kaynaklarımızın sınırlı olduğunu asla unutmamalıyız” dedi.