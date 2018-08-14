Karabük’te de en büyük: Brisaspor

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan 8. Uluslararası "Karabük Yenice S2 Dağ Bisikleti Kupası Yarışmaları" Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 ayrı kategoride, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 167 sporcunun katılımıyla yapıldı. İlimiz adına 4 hakem ve 11 sporcu ile katıldığımız müsabakalarda sporcularımız, Yıldız erkekler A ve B kategorilerinde yine kürsüdeki yerlerini almayı başardı.
YILDIZ ERKEK A:
SAMET BULUT KOCAELİ BRİSASPOR 1.
FURKAN AKÇAM KOCAELİ BRİSASPOR 2.
YILDIZ ERKEK B:
GENEL TAKIM BRİSASPOR 1.
GENEL TAKIM KOCAELİ GENÇLİK H. 2.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz