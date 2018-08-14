Karabük’te de en büyük: Brisaspor

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan 8. Uluslararası "Karabük Yenice S2 Dağ Bisikleti Kupası Yarışmaları" Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 ayrı kategoride, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 167 sporcunun katılımıyla yapıldı. İlimiz adına 4 hakem ve 11 sporcu ile katıldığımız müsabakalarda sporcularımız, Yıldız erkekler A ve B kategorilerinde yine kürsüdeki yerlerini almayı başardı.

YILDIZ ERKEK A:

SAMET BULUT KOCAELİ BRİSASPOR 1.

FURKAN AKÇAM KOCAELİ BRİSASPOR 2.

YILDIZ ERKEK B:

GENEL TAKIM BRİSASPOR 1.

GENEL TAKIM KOCAELİ GENÇLİK H. 2.