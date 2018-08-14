Buzun başarılı sporcuları Köşker’in konuğu oldu

Türkiye 9-22 Yaş Buz Pateni Milli Takımının başarılı genç sporcuları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Kocaeli İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile birlikte, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret eden genç sporcular, bir süre buz pateni sporuna ilişkin sohbet etti. Milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köşker, tüm imkanlar ile gençlerin spor yapabilmeleri için yanlarında ve destekçileri olduklarını söyledi.