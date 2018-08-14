Ülkemizin en önde gelen veteran futbolcularından, beden eğitimi antrenörü, il temsilcisi ve okullar arası lig koordinatörü Göksel Ali Argun, adeta bir koltukta 2 değil 20 karpuz taşıyor. Argun, tatil dönüşü hemen soluğu sahalarda alırken, Yahyakaptan’da devam eden Olgunlar Turnuvası’nda da Kent Yapı adına gollerin sıralamaya devam ediyor.
Bugün 10:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:40 TSİ )
Kent Yapı’da Argun fırtınası
Ülkemizin en önde gelen veteran futbolcularından, beden eğitimi antrenörü, il temsilcisi ve okullar arası lig koordinatörü Göksel Ali Argun, adeta bir koltukta 2 değil 20 karpuz taşıyor.
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Bugün 10:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz