Kent Yapı’da Argun fırtınası

Ülkemizin en önde gelen veteran futbolcularından, beden eğitimi antrenörü, il temsilcisi ve okullar arası lig koordinatörü Göksel Ali Argun, adeta bir koltukta 2 değil 20 karpuz taşıyor. Argun, tatil dönüşü hemen soluğu sahalarda alırken, Yahyakaptan’da devam eden Olgunlar Turnuvası’nda da Kent Yapı adına gollerin sıralamaya devam ediyor.