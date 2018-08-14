Beyin kanaması geçiren ve hastanede müşahede altına alınan genç antrenör Volkan Keskin’in ziyaretleri eksik olmuyor. Faruk Sarman da Keskin’i ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Bugün 10:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:41 TSİ )
Geçmiş olsun Volkan Keskin
Beyin kanaması geçiren ve hastanede müşahede altına alınan genç antrenör Volkan Keskin’in ziyaretleri eksik olmuyor.
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Bugün 10:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz