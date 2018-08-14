Kentimizin ve ülkemizin en iyi alt yapı kulüplerinden biri olan ve binlerce öğrenci yetiştiren Derince Birlikspor, yeni sezon çalışmalarına yarın kendi tesislerinde 19.30’da başlıyor. Azışış töreninde tam bir kupa ve madalya gövde gösterisi yapılacak. Geçen yılı başarılı geçiren sporculara ödüller verilecek. Açılış töreni şenlik havasında geçecek.
Bugün 10:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:43 TSİ )
Derince Birlik sezon açılışı yapacak
Kentimizin ve ülkemizin en iyi alt yapı kulüplerinden biri olan ve binlerce öğrenci yetiştiren Derince Birlikspor, yeni sezon çalışmalarına yarın kendi tesislerinde19.30’da başlıyor.
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Bugün 10:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz