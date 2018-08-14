Derince Birlik sezon açılışı yapacak

Kentimizin ve ülkemizin en iyi alt yapı kulüplerinden biri olan ve binlerce öğrenci yetiştiren Derince Birlikspor, yeni sezon çalışmalarına yarın kendi tesislerinde 19.30’da başlıyor. Azışış töreninde tam bir kupa ve madalya gövde gösterisi yapılacak. Geçen yılı başarılı geçiren sporculara ödüller verilecek. Açılış töreni şenlik havasında geçecek.