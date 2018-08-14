Düzceli bilardocu Savaş Bulut 3. oldu

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Gölcük’te düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Savaş Bulut üçüncü oldu. Kocaeli’nde organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Şampiyonası'nın final karşılaşması Gölcük 3 Bant Bilardo Kafe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 272 sporcunun katıldığı dev organizasyona Türkiye'nin en iyi oyuncuları katılırken nefes kesen müsabakalara sahne oldu.