Gölcük’te düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Savaş Bulut üçüncü oldu. Kocaeli’nde organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Şampiyonası'nın final karşılaşması Gölcük 3 Bant Bilardo Kafe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 272 sporcunun katıldığı dev organizasyona Türkiye'nin en iyi oyuncuları katılırken nefes kesen müsabakalara sahne oldu.
Bugün 10:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:45 TSİ )
Düzceli bilardocu Savaş Bulut 3. oldu
Gölcük’te düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcu Savaş Bulut üçüncü oldu.
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Bugün 10:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz