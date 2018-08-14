Kartepe’de 5 futbol stadı tabelası takıldı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in sosyal donatılar talimatları çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tamamlanan 5 futbol sahasına tabelalarını asarak hizmete sundu.

TABELALAR ASILDI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kartepeli gençlerin spor yapmaları için hizmete sunduğu futbol sahaları büyük ilgi görüyor. Belediye ekipleri tarafından hizmete sunulan Uzuntarla Beyazıt Çocuk Parkı, Uzunbey Kirazoğlu Çocuk Parkı, Ataevler Futbol Sahası, Sarımeşe Futbol Stadı ve Uzunbey Gençlik Parkı Stadı’nın tabelaları yerine asıldı.

GENÇLERİMİZ ÇOK DEĞERLİDİR

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Geleceğimiz olan gençlerimizin daha sağlıklı ortamda yaşaması, kötü alışkanlıklardan uzak durması için spor çok önemlidir. Bizlerde gençlerimizin daha rahat spor yapmaları için imkanlarımızla sosyal donatıları hizmete sunuyoruz. Çalışmaları biten spor sahaları hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor” şeklinde konuştu.