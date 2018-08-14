Bize çok yakıştı…

Kartepe Belediyespor Kulübü karatecileri, son olarak, Denizli’de düzenlenen Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası’ndan madalyayla döndü. Sarayköy'de düzenlenen turnuvaya milli takım antrenörü Mehmet Peçe nezaretinde 15 sporcu katıldı. Katıldıkları turnuvayı madalyalarla taçlandıran Kartepeli karateciler, 4 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.

MADALYALARI TOPLADILAR

Turnuvada ferdi ve takım halinde kıyasıya mücadele eden Kartepe Belediyespor Kulübü karatecilerinden Fadile Buğu 48 kg’da birinci, Beyzanur Keleş 59+ kg’da ikinci, Esma Nur Karakadılar 59+ kg’da üçüncü, Merve Ahmetoğlu 47 kg’da üçüncü, Elif Altun 54 kg’da ikinci, Gamze Singer 54 kg’da üçüncü, Aysima Hatice Kurt 54 kg’da üçüncü, Neriman Nisa Uzun 54 kg’da birinci, Medet Demirel 42 kg’da üçüncü, Şevval Demirel 35 kg’da birinci, Ekin Öz 32 kg’da üçüncü olurken, Aysima Hatice Kurt, Gamze Singer ve Elif Altun’dan oluşan ümit bayan takımımız, final müsabakasında İzmir’in güçlü ekibini yenerek birinci oldu.