Geri sayım başladı

Gölcük Belediyesi Toplantı Salonu’nda, Başkan Vekili Levent Değirmenci gözetiminde gerçekleşen törende, kuralarla birlikte turnuvada mücadele verecek takımların grupları da belli oldu. Gölcük Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Başkan Vekili Levent Değirmenci ve turnuvaya katılacak olan takımların kulüp başkanları ile yöneticileri katıldı. Gölcük Kavaklı Stadı’nda düzenlenecek olan turnuvada Değirmenderespor, Sekadoğanspor, Hisareynspor, İhsaniyespor, Asarköyspor, Şirinköyspor, Halıderespor ve Gölcük İdman Yurdu mücadele edecek.

8 TAKIM YER ALIYOR…

Müsabakaları il hakem kurulu tarafından atamaları yapılan resmi hakemler yönetecek. A Grubu ve B Grubu olarak 4’er, takımla 2 grup oluşturulup, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale kalacak. Turnuvada ilk maç 27 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci “Bu sene 5’ncisini yapacağımız Gölcük Belediye Başkanlığı Turnuvası’nın amacı, ilçemizdeki amatör takımların hazırlık maçlarına rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda hazırlık yapmalarını sağlamaktır. Bu anlamda geçen seneki turnuva iyil bir ortamda geçti. İlçe olarak böyle bir turnuvayı organize etmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da bu turnuvayı geleneksel olarak devam ettireceğiz” dedi. 27Ağustos başlayacak ve 10 Eylül’de sona erecek olan Gölcük Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvasının ödülleri, finallerden hemen sonra verilecek.

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIK FUTBOL TURNUVASI’NA KATILAN TAKIMLAR:

A GRUBU

Değirmendere

Hisareynspor

Gölcük Asarköy

Gölcük İ. Yurdu

B GRUBU

Seka Doğanspor

Şirinköyspor

İhsaniyespor

Halıderespor