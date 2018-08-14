Kartepe’de 8 çeyrek finalist belli

Maşukiyespor, Suadiyespor ve Derbentspor turnuvada iki maça bilerek çıkmayıp intaç olurken, şimdiye kadar oynanan maç sayısı 30’da kaldı. Önceki gün oynanan eleme turları son maçlarının ardından 8 çeyrek finalist de belirlendi.
ÇEYREK FİNALLER CUMA-C.TESİ AKŞAMI…
Çeyrek final maçları cuma ve cumartesi günü Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Önceki akşamda tek maç oynanabildi. Suadiye bir maça daha çıkmayarak hükmen yenik ilan edildi ve otomatikman ihraç edildi. Arslanbey GB. Çeyrek finalist oldu. İkinci maçta, Karatepespor, son grup maçında Eşmespor’u tam 7-1 yendi ve adını yazdırdı. Çeyrek final maçları cuma ve cumartesi günü Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Rakiplerini yenen 4 takım yarı finale kalacak. Yarı final maçları 27 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Final maçı ve ödül töreni 31 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek.
İŞTE 8 ÇEYREK FİNALİST:
NUSRETİYESPOR
KARTEPE BLD.
ARSLANBEY GB
KÖSEKÖY ATEŞ
EŞMESPOR
ARSLANBEY ORGSPOR
KARATEPESPOR
UZUNTARLA BLDSPOR
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
CUMA
18.30 KARTEPE BLDSPOR-KARATEPESPOR
20.30 NUSRETİYESPOR-ARSLANBEY ORG SAN SPOR
CUMARTESİ
18.30 KÖSEKÖY ATEŞSPOR-UZUNTARLA BLDSPOR
20.30 EŞMESPOR-ARSLANBEY GBSPOR
KARATEPESPOR: 7 SARIMEŞE BLDSPOR: 1
STAT: Arslanbey
HAKEMLER: Oğuzhan Arslan ***, Berkay Bostan ***, Melih Yıldırım ***
KARATEPESPOR: Sami ***, Samet *** (Celil **), Hami ***, Abdullah *** (Coşkun **) Kerem ***, Ahmet ***, Sinan ***, Yasin *** (K.Kerem **), Halil ****, Bedirhan *** (Hüseyin **), Ufuk *** (Serkan **)
SARIMEŞE: Yavuz **, Ertan **, Mustafa **, Melih Ertan **, Mert İnan **, Yağız **, Taha **, Semih **, M.Ali **, Fatih **
GOLLER: Halil DK.3-55-67,Bedirhan DK.33, Sinan DK.45, Yasin DK.46, Ahmet DK.70 (Karatepespor), M.Ali DK.65 (Eşmespor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz