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'Şampiyonların İzinde' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde" projesi, Kocaeli'de milli basketbolcu Furkan Aldemir ile çocukları buluşturdu.

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İzmit Atatürk Spor Salonu'nda spor spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde düzenlenen programda konuşan Aldemir, basketbola başlama hikayesini ve kariyerindeki unutulmaz anılarını çocuklarla paylaştı. Misafir bir çocuğun "Kariyerinizin en güzel günlerini nerede geçirdiniz?" sorusunu yanıtlayan Aldemir, "Kariyerimizin en güzel zamanlarını Galatasaray'da geçirdim" dedi.

NBA HEPİMİZİN HEDEFİ…

Aldemir, moderatör Düzen'in NBA deneyimini sorması üzerine, "NBA, her basketbolcunun hedefleri arasında. NBA'de kendinize nasıl bakmanız, ne yemeniz ne yememeniz gerektiği öğretiliyor. Orada mental açıdan da size yardımcı olmaya çalışıyorlar. NBA'de oynadığım zamanlar fiziksel özelliklerimi de korumaya çalıştım. Orası bana çok şey kattı." diye konuştu.

Bugün 11:11 TSİ - Spor

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