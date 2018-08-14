Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti

Cihan Hastanesi ortaklarından Dr. Öznur Eriş ve Mahmut Eriş’in kızı Diş Hekimi Dt. Onur Özlem Eriş (43) hayatını kaybetti. Ciğerlerine pıhtı atlası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Dt. Eriş’in cenazesi yarın (Çarşamba) kaldırılacak. Fevziye Camiinde düzenlenecek olan cenaze merasiminin zamanı netlik kazanmadı. Genç doktorun ölümü başta ailesinde ve yakınlarında, Cihan Hastanesi ekibini yasa boğdu. Bekar olan Eriş'in Cihan Hastanesi’nde başarılı bir diş hekimiydi.