Cihan Hastanesi ortaklarından Dr. Öznur Eriş ve Mahmut Eriş’in kızı Diş Hekimi Dt. Onur Özlem Eriş (43) hayatını kaybetti. Ciğerlerine pıhtı atlası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen Dt. Eriş’in cenazesi yarın (Çarşamba) kaldırılacak. Fevziye Camiinde düzenlenecek olan cenaze merasiminin zamanı netlik kazanmadı. Genç doktorun ölümü başta ailesinde ve yakınlarında, Cihan Hastanesi ekibini yasa boğdu. Bekar olan Eriş'in Cihan Hastanesi’nde başarılı bir diş hekimiydi.
Bugün 11:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:20 TSİ )
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Cihan Hastanesi ortaklarından Diş Hekimi Dt. Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti.
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Bugün 11:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz