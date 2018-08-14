2016 yılında okuldan lojmana boru hattı çekerek evini ısttığı gerekçesi ile açığa alınan, daha sonra Suadiye Barbaros İlkokulu Müdürü olan Adem Gürsel 24 Kasım 2017'de de Öğretmenler Günü töreninde bir çocuğu beton zemine oturtarak cezalandırması üzerine müfettiş raporu doğrultusunda görevinden alınmış ve Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına getirilmişti. Adem Gürsel ceza almasının üzerinden daha bir yıl geçmeden tekrardan müdür olarak Körfez Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlkokulu Müdürlüğü’ne atandı.
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Adem Gürsel yeniden müdür oldu!
24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde bir öğrenciyi beton zemine oturtarak cezalandıran Suadiye Barbaros İlkokulu eski Müdürü Adem Gürsel, görevinden alınmıştı. Gürsel, yeniden bir okula müdür olarak atandı.
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Bugün 11:23 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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Dr Ersoy Kandemir - Mokoko ne demek biliyor mu acaba bu öğretmen bey,borucu diye haber yapmış bazı yerel medya mensupları,boruyu seviyor galiba,kaktüsünü bizzat yolluyorum yakında!
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