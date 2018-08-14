Adem Gürsel yeniden müdür oldu!

2016 yılında okuldan lojmana boru hattı çekerek evini ısttığı gerekçesi ile açığa alınan, daha sonra Suadiye Barbaros İlkokulu Müdürü olan Adem Gürsel 24 Kasım 2017'de de Öğretmenler Günü töreninde bir çocuğu beton zemine oturtarak cezalandırması üzerine müfettiş raporu doğrultusunda görevinden alınmış ve Körfez Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına getirilmişti. Adem Gürsel ceza almasının üzerinden daha bir yıl geçmeden tekrardan müdür olarak Körfez Kirazlıyalı Tevfik Fikret İlkokulu Müdürlüğü’ne atandı.