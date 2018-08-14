Kurban bereketi yıl boyu sürsün

Kocaeli İl Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaret etti. Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlarını Kızılay’a bağışlayan vatandaşlara teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Kızılay her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerine düşen sorumluluğu hem yurt içinde hem de yurt dışında yerine getiriyor. 2018 yılı Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında Kızılay’a kurban bağışlarıyla destek veren kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

KURALLARA UYGUN KESİM

Kızılay Kocaeli İl Şube Başkanı İpek ise görüşmede vekâlet kurbanlarının kuralına uygun kesildiğini dile getirerek, “Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar İslami şartlara uygun biçimde kesiliyor. Din görevlilerimiz kurban kesimine eşlik ediyor. Tüm kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçiriliyor. İşlemler noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Büyükbaş kurbanların etleri modern tesislerde kıyma ve kuşbaşı olarak konserveleniyor. Tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasında yer alıyor. Yardımseverlerden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan konservelerle, Kurban Bayramı’nın bereketi yıl boyu sürüyor” ifadelerini sarf etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.