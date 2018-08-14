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Alemdar destek bekliyor

Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Alemdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaleten kurban bağışlarını kabul ettiklerini ve destek beklediklerini söyledi.

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Kurban Bayramı öncesinde vekaleten kurban bağışı kampanyası için Kızılay Karamürsel Şubesi, Karamürsellilerin kurban vekaletlerini kabul ediyor. Kızılay Karamürsel Şubesi Başkanı Yusuf Alemdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaleten kurban bağışlarını kabul ettiklerini ve destek beklediklerini söyledi. Alemdar, kampanyanın ayrıntılarını paylaşarak, yurt dışında yapılan kesimlerden oluşturulan konservelerin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ

Türk Kızılay’ının ilk kez 2007 yılında vekaletle kurban bağış kampanyası başlattığını hatırlatan Alemdar, “Geçen yıllarda bağış kampanyasına Karamürsellilerin büyük desteği oldu. İnşallah bu sene de vekaleten kurban bağış kampanyasını başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Kızılay bu konuda gayet titiz, yurt içi ve yurt dışında kesimler yapılıyor. Yurt dışında kesilen kurbanları et balık kurumunda konserve haline getiriyoruz ve tüm yıl boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

21 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ilk gününe kadar vekaleten kurban bağışlarını alacaklarını söyleyen Alemdar, Kızılay’ın vekaletle kurban kesimi uygulamasını hem yurt içi hem yurt dışında en iyi uygulayan kurumlardan biri olduğunun altınız çizdi. Alemdar, bugüne kadar kurban vazifelerini yerine getirmek için Kızılay’ı tercih eden Karamürsellilere teşekkür etti.

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