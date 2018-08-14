Cansel ve Sercan çifti muradına erdi

Genç çifti mutlu günlerinde sevdikleri ve dostları yalnız bırakmadı. Genç çiftin düğününe Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Şube Müdürü Ahmet Şimşek, AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, CHP belediye meclis üyesi Muharrem Aydın, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Çetin Kocatürk ve Platform üyeleri ile çok sayıda davetliler katılım sağladı.

ÇELENK YOLLADILAR

Gölcük eski Kaymakamı ve şimdiki Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, Kocaeli Barosu Başkan Vekili Av. Ali Yıldırım Sezer ve Ecz. Turan Dumlu düğüne çelenk gönderdi. Gölcüklü gazeteci Fahri Haner’in oğlu olan Sercan Haner, Cansel Akın ile örnek ve mutlu birlikteliklerini evlilikle süsledi.