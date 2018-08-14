Özel bir mekanda düzenlenen partiye Kemal Akgül’ün nişanlısı Aleyna da katıldı. Anne ve babasının da katıldığı doğum günü için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Kemal'a, ' İyi ki doğdun Kemal' diye alkışlarla tezahüratta bulunuldu. Mutlu olduğunu dile getiren Akgül, bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine, dostlarına, ailesine ve nişanlısına teşekkür etti.
Bugün 11:46 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:48 TSİ )
Akgül’e sürpriz doğum günü
Medical Park Hastanesi'nde hemşir olarak görev Kemal Akgül'e sevenleri sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.
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Bugün 11:46 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz