Akgül’e sürpriz doğum günü

Özel bir mekanda düzenlenen partiye Kemal Akgül’ün nişanlısı Aleyna da katıldı. Anne ve babasının da katıldığı doğum günü için özel pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Kemal'a, ' İyi ki doğdun Kemal' diye alkışlarla tezahüratta bulunuldu. Mutlu olduğunu dile getiren Akgül, bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine, dostlarına, ailesine ve nişanlısına teşekkür etti.