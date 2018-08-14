Ülkücülerin kampı sona erdi

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Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı’nın Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yaz Eğitim Kampı tamamlandı. Kampa Gölcük Ülkü Ocağı Başkanı Tuncay Cabar ve Ülkücü gençler de katıldı. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı yaptığı açıklamada kampın başarılı geçtiği belirtildi.