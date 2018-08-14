Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı’nın Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yaz Eğitim Kampı tamamlandı. Kampa Gölcük Ülkü Ocağı Başkanı Tuncay Cabar ve Ülkücü gençler de katıldı. Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı yaptığı açıklamada kampın başarılı geçtiği belirtildi.
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Ülkücülerin kampı sona erdi
Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı’nın Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yaz Eğitim Kampı tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz