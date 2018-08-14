Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:50 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:51 TSİ )

Ülkücülerin kampı sona erdi

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı’nın Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yaz Eğitim Kampı tamamlandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı’nın Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Yaz Eğitim Kampı tamamlandı. Kampa Gölcük Ülkü Ocağı Başkanı Tuncay Cabar ve Ülkücü gençler de katıldı.  Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı yaptığı açıklamada kampın başarılı geçtiği belirtildi.

Bugün 11:50 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi
Kur savaşlarında "Türkiye'nin yanındayız" dediler mask
Kur savaşlarında "Türkiye'nin yanındayız" dediler
CHP'de 200 kişiyle ön seçim yapılacak mask
CHP'de 200 kişiyle ön seçim yapılacak
CHP’li Taşdemir’den belediye başkanlarına çağrı mask
CHP’li Taşdemir’den belediye başkanlarına çağrı
İYİ Parti'nin kongresi için Kocaeli hazır! mask
İYİ Parti'nin kongresi için Kocaeli hazır!
Kaya: Kent Park dükkanları satılamaz mask
Kaya: Kent Park dükkanları satılamaz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu mask
Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu! mask
Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı! mask
Manukyan'ın mirasına Kocaeli'den talip çıktı!

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Kocaelispor: 0 Eyüpspor: 0 mask
Kocaelispor: 0 Eyüpspor: 0
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL