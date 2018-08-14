Gölcüklü hacılar dualarla uğurlandı

İlçe Müftü Vekili Adnan Yıldız Hacı adaylarına kutsal yolculukları ve hac farizasında dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili hatırlatma yaparak telbiye ve dualarla hacı adaylarını uğurladı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadılar.

KUTSAL BİR GÖREV

2018 yılı hacı adaylarının yolculuklarının başladığını ifade eden İlçe Müftü Vekili Adnan Yıldız “80 kişiden oluşan bir kafileyi görevli arkadaşlarımızın nezaretinde kutsal topraklarımıza uğurladık. Hac başlı başına meşakkat gerektiren zor bir ibadettir. Türkiye şartları hepimizce malum bu zor dönemde yetişkin uzman elemanlarımız marifetiyle biz hacı adaylarımıza Diyanet İşleri Başkanlığımızın yönetmelikleri kapsamında yar ve yardımcı olmaya çalışıyoruz ”dedi.