Uz, üç çuval mavi kapak topladı

Uz, “Mavi Kapak kampanyamızı duyurduğumuzdan itibaren, yoğun bir ilgiyle karşılaştım. Projeyi Belediye Başkanımız ile de bayramdan sonra konuşacağım. Gölcük Belediyesi’nin içine bir kutu konulmasını rica edeceğim.

3 ÇUVAL KAPAK

Mavi kapak gönderimlerimizi her ay PTT aracılığı ile yapacağız. Şu an yaklaşık elimizde 3 çuval kapak bulunmaktadır. Çevre illerden gelen talepleri de derneğin belirlemiş olduğu toplama merkezlerine yönlendiriyoruz. İlçemizde gelen talepleri de kendimiz giderek kapakları alıyoruz. Gölcük esnafı ve vatandaşlarına desteklerinden ötürü teşekkür ediyor, mavi kapak desteklerine devam etmelerini rica ediyorum’ dedi.