5. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başlıyor

Kocaeli, gerek tarihsel dönemlerde gerekse 1999 yılında olan deprem, Kocaeli kentinin deprem gerçeğini çok acı bir şekilde tekrar hatırlattı. Bu kapsamda geleneksel hale getirilen Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı 5. kez düzenlenecek. 16 Ağustos Perşembe günü Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) saat 10.00’da başlayacak olan çalıştayda ulusal ve uluslararası kurumlardan, akademisyen ve uzman isimler panelist olarak katılacak. 17 Ağustos Cuma günü ise panelistlerin katılacağı teknik gezi düzenlenecek. Ayrıca Çalıştay günü sabah saat 09.30’da KOTO’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin birlikte gerçekleştireceği “Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi” ile ilgili protokol imzalanacak.

3 OTURUMDA BİRÇOK FARKLI KONU

KOTO Meclis Salonunda yapılacak olan çalıştay, üç oturum halinde yapılacak. Çalıştayda Stratejik Afet Eylem Planları, Afetlerin Ruh Sağlığı Boyutları ve Stratejik Afet Eylem Planlarının Kocaeli Uygulamaları olarak belirlendi. Çalıştay kapsamında Afet Yönetiminin Stratejik Dönüşümü, Afetlerde Kızılay’ın Rolü, Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri, Olası Depremlerin Kocaeli’ye Etkileri, Türkiye'de Depremler ve Ruh ve Toplum Sağlığı Çalışmaları, Afet Sonrası Psikososyal Hizmetlerde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar ve Araştırma Sorunları, Depremler: Daha İyi Nasıl Yanıt Vereceğimizi Öğrendik mi, Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması, Çok Bandlı InSAR ve GNSS Tekniği İle Doğu Marmara’nın İzlenmesi, Türkiye Kıyılarında Tsunami Tehlikesi ve Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, KBB’nin Afetlere Müdahale Kapasitesi - 99 Tecrübesi ve Mevcut Durumun İrdelenmesi konularında bilgilendirmeler yapılacak.

UZMAN İSİMLER KATILACAK

Deprem, toplum sağlığı ve diğer afet durumlarıyla ilgili birçok konunun ele alınacağı çalıştaya yerli ve yabancı birçok uzman isim katılacak. Panelistler arasında Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi’nden Alessandro Annunzıato, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Tamer Aker, İngiltere Polis Teşkilatı Danışmanı Piskiyatrist Prof. Dr. David A. Alexander ve Türk Kızılay’ından Doç. Dr. Cengiz İpek gibi birçok önemli isim bulunuyor.