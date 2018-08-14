Bekir Yıldız, bypass oldu

Yaklaşık 10 gün önce kalp krizi geçiren ve özel bir hastaneye kaldırılan İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Bekir Yıldız dün akşam başarılı bir bypass ameliyatı geçirdi. İki damarı değişen Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldız'ın bugün yoğun bakımdan, normal servisine alınacağı öğrenildi.