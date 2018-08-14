Yaklaşık 10 gün önce kalp krizi geçiren ve özel bir hastaneye kaldırılan İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Bekir Yıldız dün akşam başarılı bir bypass ameliyatı geçirdi. İki damarı değişen Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıldız'ın bugün yoğun bakımdan, normal servisine alınacağı öğrenildi.
Bugün 11:59 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:41 TSİ )
Bekir Yıldız, bypass oldu
İzmit'te geniş bir kesim tarafından tanınan Bekir Yıldız dün akşam başarılı bir bypass ameliyatı geçirdi.
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Bugün 11:59 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz