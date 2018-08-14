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Bugün 12:12 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:13 TSİ )

Gitar hayatlarına ses getirdi

Kocaeli'de açılan gitar kursuna gelen down sendromlu gençler, enstrüman çalarak sosyal hayata katılmanın mutluluğunu yaşıyor Kurs öğretmeni Aslı Yağız: "Onlarla çalışmak çok güzel bir duygu. Hepsi benim kardeşim, arkadaşım oldu. Ayrı kaldığım zaman onları çok özlüyorum" Kursiyer Talha Ahmet Erdem: "Müzik, yaşam felsefem. Burada arkadaşlarla birleşerek müzik sayesinde bir aile olduk. Burada konserler vererek, engelleri aşıyoruz"

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Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin açtığı gitar kursuna katılan down sendromlu gençler, müzikle hayata bağlanıyor. Bir yıldır devam eden gitar kursuna gelen 24 down sendromlu öğrenci, müziğe yönelerek sosyal hayata katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Kurs öğretmeni Aslı Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun "özel" öğrenciler için açıldığını söyledi. Kursun amacının, farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Yağız, öğrencilerle gitar çalmanın dışında tiyatro ve dans gösterileri de yaptıklarını ifade etti.

"Onlar bizlerden daha yetenekli"

Yağız, kurs sayesinde öğrencilerin nota, ritim ve akor basmayı öğrendiğini anlatarak, "Kendileri de çok mutlu oluyor. Onlarla çalışmak çok güzel bir duygu. Hepsi benim kardeşim, arkadaşım oldu. Ayrı kaldığım zaman onları çok özlüyorum. Benim için çok özeller, kardeşten öteler." diye konuştu.

Kurs sonunda konser vermeyi planladıklarını dile getiren Yağız, şunları kaydetti:

"Topluma bunların aşılanması gerekiyor. Ben öğrencilerimin, hayallerinin peşinde koşmalarını çok istiyorum. Bunun için de elimden ne geldiyse çabalıyorum. Down sendromlu çocukları olan diğer aileler de çocuklarını topluma çıkarsınlar. Onları eve hapsetmek doğru değil, topluma çıkararak onların içerisindeki öz güvenleri, sanatı dışarı çıkarsınlar, içeride bırakmasınlar. Dans olur, müzik olur, hiç fark etmez. Onlar bizlerden daha yetenekli. Onları dışarı çıkararak, kurslara getirsinler."

"Şarkıcı olma hayalim var"

Kursiyerlerden 21 yaşındaki Can Babalık da kursa gelerek şarkı söylemeyi ve nota öğrendiğini söyledi. Kurs öğretmenleriyle oluşturdukları "Güneş Gitar" grubuna elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştığını belirten Babalık, "İleride şarkıcı olmak gibi bir hayalim var. Önemli olan kendimi aşmam." dedi. Kursiyer Talha Ahmet Erdem ise müzik denildiği zaman kendisi için akan suların durduğunu dile getirerek, "Müzik, yaşam felsefem. Burada arkadaşlarla birleşerek müzik sayesinde bir aile olduk. Müzikten öte İhsan ve Aslı hocamla birlikte burada konserler vererek, engelleri aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün 12:12 TSİ AA Kocaeli- Yaşam

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