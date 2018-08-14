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'O Kahraman Benim'

İzmit'te, 'O Kahraman Benim' sloganıyla başlatılan proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 50 kişilik İzmit Belediyesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) sertifikalarını aldı.

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İzmit Belediyesi ile Kocaeli AFAD Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen 'O Kahraman Benim' projesi kapsamında kurulan 50 kişilik İzmit Belediyesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı. İzmit Belediyesi personellerinden oluşan, temel afet bilinci, hafif arama kurtarma ve ilk yardım eğitimlerini alan gönüllü ekiplerin sertifikaları İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından verildi. İzmit Belediyesi 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi'nde gerçekleştirilen törende aynı zamanda Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul arasında İzmit Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü İşbirliği Protokolü imzalandı.

DÜNYADAKİ TEK ÖRNEĞİ

Törende konuşan Doğan, "İzmit Belediyesi arama kurtarma ekibiyle her alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'ye ve Kocaeli'ye örnek olmuştur. Bu müze, bu yapı dünyadaki örneklerinden bir tanesidir. Bizde bir insan canını ancak Allah için, insanlık için tehlikeye atar, para için atmaz. Sizler takdire şayan bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. İnşallah nice insanların hayatının kurtarılmasına, nice insanların organ kayıplarının engellenmesine vesile olacak çalışmalar yaparsınız. Bu eğitimler sizin burada ki varlığınız bir kişinin hayatını kurtarsa, bir insanın sakatlanmasını engellese değmez mi? 1999 öncesinde Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu alanda da devlet çok zayıftı, Kızılay, sivil savunma çok zayıftı, afetlerde sağlık organizasyonu yoktu, AFAD diye bir kuruluşumuz yok, UMKE yoktu. UMKE’lerin fikir babası bendim. O dönemlerden bu dönemlere geldik. Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği konulardan bir tanesiydi. Bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Bir insanın yaşaması, devletin yaşaması demektir." dedi. Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ise, "Bu arama kurtarma ekibi anlamında gücümüze güç kattığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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